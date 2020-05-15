Водитель легковушки погиб в аварии под Логойском

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Логойском районе погиб 43-летний водитель, его машина перевернулась несколько раз, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Авария произошла сегодня около 15.00 вблизи д. Юрковичи. Водитель Citroen, минчанин, ехал со стороны д. Морозовка и на повороте не справился с управлением. Citroen съехал на обочину, машину занесло, она опрокинулась и несколько раз перевернулась.

"По предварительной информации, водитель не был пристегнут ремнем безопасности, его выкинуло из машины под колеса. Мужчина погиб на месте ДТП. Его пристегнутый пассажир серьезно не пострадал", - проинформировали в ГАИ.

Обстоятельства ДТП уточняются. Проводится проверка.-0-