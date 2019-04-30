Водитель легковушки погиб в столкновении с фурой под Минском

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель легковушки погиб в столкновении с фурой на трассе М6 под Минском, сообщил БЕЛТА официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.

Авария произошла сегодня около 12.30 на 13-м км автодороги М6 Минск - Гродно. "55-летний минчанин на Audi Q5 ехал в направлении Гродно. По предварительной информации, он не уступил дорогу движущемуся в попутном направлении грузовику DAF CF. В результате ДТП водитель автомобиля Audi скончался на месте происшествия", - проинформировал Сергей Чеботарев.

На месте аварии работают сотрудники ГАИ, Следственного комитета и Госкомитета судебных экспертиз. Обстоятельства ДТП выясняются.-0-

Фото УГАИ УВД Минского облисполкома