Водитель легковушки погибла при обгоне фуры в Витебской области

22 декабря, Минск, /Корр. БЕЛТА/. Сегодня утром в ДТП на 104-м км автодороги М8 погибла водитель иномарки, сообщили БЕЛТА в МВД.

"По предварительной информации, при обгоне фуры Opel Corsa вынесло на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с автомобилем марки Mazda, которым управлял 61-летний минчанин. В результате аварии 33-летняя водитель Opel скончалась на месте. Водитель и женщина-пассажир Mazda госпитализированы", - рассказали в ведомстве.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, ГАИ, МЧС и медики.

"Зимой автомобиль менее устойчив. Будьте внимательны при обгонах: правильно оценивайте ситуацию и оперативно осуществляйте маневр", - напомнили сотрудники Госавтоинспекции.-0-