Водитель легковушки погибла в лобовом столкновении под Докшицами

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Докшицком районе водитель внедорожника выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым "Ситроеном", погибла водитель легковушки, сообщили БЕЛТА в главном управлении Госавтоинспекции МВД.

Авария произошла утром 23 июня на 84-м км трассы Р3 вблизи деревни Сосновая. 66-летний житель Минского района за рулем автомобиля "Ниссан Патрол" ехал в направлении столицы. "Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем "Ситроен Ксантия" под управлением 40-летней местной жительницы", - рассказали в ГАИ.

В результате ДТП водитель "Ситроена" от полученных травм скончалась на месте происшествия. Водитель "Ниссана" госпитализирован в хирургическое отделение Докшицкой ЦРБ.

Всего за прошедшие сутки в Беларуси произошло 276 ДТП с материальным ущербом, один человек погиб и шесть получили травмы. За управление в состоянии алкогольного опьянения задержаны 50 водителей.-0-