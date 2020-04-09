Фото управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома
9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель легковушки пострадал в ДТП на Игуменском тракте в Минске, сообщает БЕЛТА со ссылкой на старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Ленинского РУВД столицы Ангелину Волосарь.
Водитель автомобиля Volkswagen ехал со стороны ул. Я. Лучины в направлении ул. Прушинских и, поворачивая налево, не уступил BMW, который двигался по Игуменскому тракту со стороны МКАД в противоположном направлении. Водитель BMW доставлен в учреждение здравоохранения. Автомобили получили механические повреждения.
На месте работают сотрудники ОГАИ Ленинского РУВД Минска.
Движение на этом участке затруднено.-0-
Фото управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома