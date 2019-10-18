ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 18 октября 2019
Минск Облачно с прояснениями +10°C
Версия для слабовидящих
Новости
07:51 На "Большой перемене" в Гомеле соберутся школьники из трех стран Регионы
07:49 В США займутся разработкой технологии распознавания пьяных водителей В мире
07:33 Амнистия по случаю вступления на престол императора в Японии затронет около 550 тыс. человек В мире
07:18 Водитель легковушки сбил велосипедистку в Вороновском районе - она погибла Происшествия
07:13 Областной форум замещающих семей впервые пройдет в Витебске Регионы
07:00 Картина дня: сотрудничество с Новгородской областью, оздоровление детей и развитие портала 115.бел Общество
00:59 Землетрясение произошло у берегов Новой Гвинеи В мире
00:20 В США ветер оставил без электричества более 500 тысяч человек В мире
17.10.19
17.10.19 23:32 Белорусска Мария Попова не помогла своему клубу взять верх в матче женской баскетбольной Евролиги Спорт
17.10.19 23:28 ФОТОФАКТ: 19-й сезон Belarus Fashion Week проходит в Минске Общество
17.10.19 22:58 Подросток-велосипедист погиб под колесами грузовика в Жлобине Происшествия
17.10.19 22:31 В Пакистане погибли 14 человек В мире
17.10.19 22:09 Футболистки "Минска" на выезде проиграли "Барселоне" со счетом 0:5 в первом матче 1/8 финала ЛЧ Спорт
17.10.19 22:02 Острые темы, актуальные тенденции - заседание Клуба главных редакторов и экспертов проходит в Гомеле Общество
17.10.19 21:53 КОММЕНТАРИЙ: Об изменениях спроса и цен на квартиры и ожиданиях по итогам года Общество
17.10.19 21:45 Минское "Динамо" потерпело 5-е подряд поражение в чемпионате КХЛ, разгромно уступив "Торпедо" в домашнем матче Спорт
17.10.19 21:36 Дзюдоист Егор Трухан выбыл из юниорского ЧМ в Марокко Спорт
17.10.19 21:32 Женская команда "Цмокi-Мiнск" потерпела поражение от турецкого "Хатая" в стартовом матче Кубка ФИБА Спорт
17.10.19 21:30 Турция приостановит военную операцию в Сирии В мире
17.10.19 21:08 Егор Герасимов завершил выступление на "Кубок Кремля", уступив в 1/8 финала Андрею Рублеву Спорт
17.10.19 20:37 В Столине мужчину засыпало грунтом Происшествия
17.10.19 20:30 Фотообразы 1000-летнего Бреста представили в главном выставочном зале города Культура
17.10.19 20:17 ФОТОФАКТ: Бабье лето в Гродненском районе Регионы
17.10.19 20:00 Саммит ЕС утвердил договоренность о параметрах выхода Великобритании из Евросоюза В мире
17.10.19 19:52 Белорусские военные провели инспекцию на территории Украины Общество
17.10.19 19:31 Шестичасовым арт-баттлом художников начался фестиваль "Витебский листопад" Культура
17.10.19 19:21 Бондарь: Дни культуры Туркменистана - яркая страница летописи духовного взаимообогащения Культура
17.10.19 19:14 Белорусский фигурист Евгений Пузанов выиграл бронзу юниорского международного турнира в Минске Спорт
17.10.19 18:52 Профсоюзные организации на оздоровление детей летом выделили более Br2 млн Общество
17.10.19 18:22 Предприятия Гомеля в январе-августе увеличили экспорт товаров на четверть Регионы
Все новости
Все новости
Происшествия
18 октября 2019, 07:18

Водитель легковушки сбил велосипедистку в Вороновском районе - она погибла

Фото из архива
Фото из архива

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате ДТП в Вороновском районе погибла женщина, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

По предварительным данным, 17 октября около 18.45 вблизи деревни Микянцы Вороновского района, двигаясь по трассе Ивье-Липнишки-Бастуны-Радунь, водитель легкового автомобиля во время встречного разъезда с автопоездом наехал на велосипедистку. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте ДТП.

Вороновским районным отделом Следственного комитета в отношении 30-летнего водителя легкового автомобиля возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Вороново ДТП Следственный комитет смерть
Новости рубрики Происшествия
Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома Подросток-велосипедист погиб под колесами грузовика в Жлобине
Фото МЧС В Столине мужчину засыпало грунтом
Фото УВД Брестского облисполкома Автомобиль сбил двухлетнего ребенка в Брестском районе
Фото из архива Пьяная автомобилистка разбила пять машин
Фото из архива Белорусские таможенники выявили с помощью ИДК около 1,5 тыс. правонарушений
Фото из архива Столичный провизор подделывал медрецепты для личных нужд
Главное
Во время встречи Строить жилье и развивать сельское хозяйство - Лукашенко предложил Новгородской области новые проекты
"Белнефтехим" до конца года примет решение о строительстве на "Дружбе" узла проверки качества нефти из РФ
Хотько: вопросы цифровой трансформации АПК - одни из приоритетных
Бизнес-завтрак "Мои шаги в бизнесе" теперь в Минске. Регистрация началась!
Топ-новости
Картина дня: сотрудничество с Новгородской областью, оздоровление детей и развитие портала 115.бел
Лукашенко прокомментировал ситуацию вокруг информации о задержании россиянки Анны Богачевой
Снопков: Беларусь за неполные 30 лет прошла уникальный путь экономической трансформации
Новгородские аграрии голосуют за белорусскую технику - губернатор российского региона
В Новой Боровой появится квартал с большим городским парком
До +20°С ожидается в Беларуси 18 октября
"Финансовая азбука" вместе с ОАО "Белинвестбанк": заказываем платежную карточку с индивидуальным дизайном дистанционно
Онлайн-голосование на сайте детского "Евровидения" стартует 22 ноября
"Белнефтехим" рассчитывает до конца года подписать с РФ новый баланс поставок нефти
Саммит ЕС утвердил договоренность о параметрах выхода Великобритании из Евросоюза
ФОТОФАКТ: Бабье лето в Гродненском районе
Конкурс инвестпроектов малого бизнеса объявлен в Беларуси
Беларусь как председатель в ЕАЭС будет добиваться создания полноформатного экономического союза - МИД
Афиша выходного дня: турнир Ice Star, кинофестиваль в планетарии и "Витебский листопад"
Разработчики портала 115.бел назвали актуальные темы обращений и регионы-лидеры по заявкам
Афиша
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Молодежная политика Беларуси Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Перепись населения - 2019 Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Отопительный сезон Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.