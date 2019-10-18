Водитель легковушки сбил велосипедистку в Вороновском районе - она погибла

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате ДТП в Вороновском районе погибла женщина, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

По предварительным данным, 17 октября около 18.45 вблизи деревни Микянцы Вороновского района, двигаясь по трассе Ивье-Липнишки-Бастуны-Радунь, водитель легкового автомобиля во время встречного разъезда с автопоездом наехал на велосипедистку. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте ДТП.

Вороновским районным отделом Следственного комитета в отношении 30-летнего водителя легкового автомобиля возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК.-0-