Водитель легковушки в Минске заблокировал проезд скорой

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске водитель легковушки заблокировал проезд скорой, Госавтоинспекция проведет проверку, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГАИ.
Во дворе дома №153 по проспекту Рокоссовского 7 апреля между водителями легкового автомобиля "Фольксваген" и скорой медицинской помощи произошел конфликт - водитель легковушки отказался уступить дорогу водителю скорой с включенными проблесковыми маячками. Информация об инциденте от его участников и очевидцев в ГАИ не поступала, однако видео инцидента было размещено в интернете.
Как отметили в ГАИ, информация передана в соответствующее территориальное подразделение. Будет проведена проверка.
В соответствии с ПДД при приближении автомобиля оперативного назначения с включенным маячком синего цвета водители независимо от направления их движения должны уступить дорогу и обеспечить беспрепятственный проезд этому транспортному средству.-0-
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