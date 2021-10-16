Водитель легковушки в Столине сбила женщину с ребенком в коляске

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мать с ребенком пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Столине, сообщает Telegram-канал Следственного комитета Республики Беларусь.

По данным следствия, вечером 14 октября текущего года 22-летняя местная жительница, управляя автомобилем Audi, двигалась по ул.Советской в Столине и совершила наезд на 26-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с детской коляской, в которой находился ее годовалый ребенок.

В результате ДТП женщине и ребенку причинены телесные повреждения, с которыми они госпитализированы в учреждение здравоохранения. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений) Уголовного кодекса Беларуси.-0-