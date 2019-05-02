Водитель маршрутки пострадал в ДТП с грузовиком в Бресте

2 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте водитель маршрутного такси пострадал в дорожно-транспортном происшествии с грузовиком. Пострадавший госпитализирован, сообщили БЕЛТА в областной Госавтоинспекции.

Авария случилась 30 апреля около 11.00. По предварительной информации, автомобилем МАЗ управлял 32-летний брестчанин. На улице Катин Бор при повороте влево грузовик столкнулся с маршрутным такси "Мерседес Бенц". Пассажирское транспортное средство двигалось в попутном направлении и выполняло маневр обгона.

В результате ДТП 43-летний водитель маршрутки получил травмы, он госпитализирован в центральную городскую больницу. Проводится проверка.-0-