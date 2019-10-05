Фото районной газеты "Свабоднае слова"
5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель микроавтобуса погиб при столкновении с МАЗом под Рогачевом (Гомельская область). Такая информация размещена на сайте районной газеты
ДТП произошло 4 октября в 9.27 на автодороге Кричев - Бобруйск - Ивацевичи. По данным сотрудников отдела ГАИ Рогачевского РОВД, 42-летний житель Калинковичей ехал по дороге со стороны агрогородока Довск на микроавтобусе Mercedes-Benz. Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем МАЗ.
От полученных телесных повреждений водитель микроавтобуса скончался на месте ДТП.-0-