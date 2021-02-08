Водитель микроавтобуса приговорен к 3 годам "химии" за ДТП с четырьмя пострадавшими под Воложином

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Воложинского района вынес приговор водителю микроавтобуса, по вине которого в ДТП под Воложином пострадали четыре пассажира, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минского областного суда.

Как сообщает пресс-служба, обвиняемый в светлое время суток ехал за рулем микроавтобуса Mercedes со скоростью около 100 км/ч в направлении Гродно. Из-за утомленного состояния, вызванного длительностью поездки и отсутствием должного отдыха, вблизи деревни Перелесанка Воложинского района мужчина уснул за рулем. Он выехал на крайнюю правую по ходу движения полосу и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении грузовиком. В результате ДТП четыре пассажира автобуса получили тяжкие телесные повреждения.

Судом мужчина приговорен к 3 годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 5 лет.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.-0-