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01 сентября 2019, 15:09

Водитель мопеда погиб в ДТП в Городокском районе

Фото ГАИ УВД Витебского облисполкома
Фото ГАИ УВД Витебского облисполкома

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель мопеда погиб в ДТП в Городокском районе, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Витебского облисполкома.

Авария произошла 31 августа около 17.00 возле дома 26 по улице Центральной в деревне Заречье. 35-летний местный житель на мопеде Alfa не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.

Обстоятельства аварии выясняются.

Госавтоинспекция призывает водителей двухколесных транспортных средств быть предельно внимательными при движении и маневрировании, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.-0-

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