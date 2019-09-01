Фото ГАИ УВД Витебского облисполкома
1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель мопеда погиб в ДТП в Городокском районе, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Витебского облисполкома.
Авария произошла 31 августа около 17.00 возле дома 26 по улице Центральной в деревне Заречье. 35-летний местный житель на мопеде Alfa не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.
Обстоятельства аварии выясняются.
Госавтоинспекция призывает водителей двухколесных транспортных средств быть предельно внимательными при движении и маневрировании, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.-0-