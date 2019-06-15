Водитель мотоблока и девочка-пассажир пострадали в ДТП в Речицком районе

15 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Водитель мотоблока и 9-летняя девочка-пассажир пострадали в ДТП в Речицком районе, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария произошла на дороге Октябрьский - Паричи - Речица 14 июня примерно в 9.55. 23-летний водитель "Пежо-Боксера" врезался в двигавшийся в попутном направлении по правой обочине мотоблок, за рулем которого находился 63-летний мужчина.

В результате ДТП водитель мотоблока, а также его пассажир - 9-летняя девочка - получили травмы. Их доставили в больницу.

По факту ДТП проводится проверка.-0-

Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома