21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель наехал на сотрудника ГАИ в Бобруйском районе. Об этом проинформировала в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Утром 10 августа инспектор ДПС вблизи поселка Глуша Бобруйского района остановил автомобиль "Рено Сандеро", за рулем которого находился 30-летний житель Слуцка. "От водителя исходил запах спиртного, поэтому сотрудник ГАИ предложил проследовать для разбирательства в патрульный автомобиль. Мужчина проигнорировал законные требования инспектора. Пытаясь скрыться, он задним левым колесом авто наехал на ногу милиционеру. В результате тот получил травмы", - рассказали в МВД.

Проехав некоторое расстояние, водитель бросил авто и убежал в лес, однако вскоре был задержан. Выяснилось, что за семь лет своего водительского стажа он около 40 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, а также на два года лишался прав за оставление места ДТП.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.-0-