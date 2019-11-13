Водитель новополоцкого предприятия крал топливо

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13 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Водитель новополоцкого предприятия за неделю украл почти 300 л топлива, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
Крупную недостачу солярки выявили во время проверки сотрудники Новополоцкого отдела по борьбе с экономическими преступлениями. Оказалось, что топливо на протяжении недели похищал житель Россон 1985 года рождения. По договоренности мужчина за деньги предоставлял всем желающим чип для заправки. На АЗС клиент забирал оговоренный объем солярки, а злоумышленник получал нелегальный доход.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.211 УК (присвоение либо растрата).-0-