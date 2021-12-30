Водитель погиб при столкновении с осветительной мачтой. ГАИ ищет очевидцев ДТП

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30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция ищет очевидцев смертельного ДТП в Минске, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
8 декабря около 15.20 61-летний водитель автомобиля "Сузуки" двигался по ул.Доватора. Он не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в осветительную мачту. В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия.
Очевидцев аварии либо граждан, располагающих какими-либо сведениями о произошедшем, просят обращаться в ОГАИ Фрунзенского РУВД Минска по адресу ул.Д.Сердича, 12, или звонить по телефонам: 8(017) 239-38-32 или 102.
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