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03 ноября 2020, 09:58

Водитель получил 40% ожогов тела, пытаясь разогреть еду в машине

Фото из архива
Фото из архива

3 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Новополоцке мужчина пытался разогреть еду в машине и получил ожоги, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Сообщение о загорании грузовика на автостоянке поступило 2 ноября в 18.21. Горела кабина автомобиля и боковая сторона тента на прицепе. Выяснилось, что водитель в кабине пытался разогреть еду на газовой плите. Произошла вспышка, мужчина получил ожоги 1-3 степени - 40% тела (руки, ноги, лицо и туловище). Бригадой скорой медицинской помощи его госпитализировали в городскую больницу.

Спасатели пожар ликвидировали за считанные минуты. В результате него уничтожена кабина автомобиля, поврежден тент прицепа. Рассматриваемая причина возгорания - нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов.-0-

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