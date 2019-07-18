18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель Porsсhe Cayenne не поделил дорогу с доставщиком пиццы и избил его бейсбольной битой, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ГУВД Мингорисполкома.

В Центральное РУВД Минска обратился 21-летний житель столицы. Он пояснил, что работает доставщиком пиццы. Когда парень ехал по проспекту Пушкина, между ним и водителем Porsсhe Cayenne возник конфликт из-за аварийной ситуации на дороге. В итоге неизвестный избил его битой.

Милиция задержала 36-летнего водителя Porsсhe Cayenne. Установлено, что конфликт начался из-за того, что они не поделили дорогу. Воспользовавшись тем, что на перекресте загорелся запрещающий сигнал светофора, мужчина вышел из машины, достал из багажника автомобиля бейсбольную биту и нанес не менее трех ударов по голове потерпевшего через открытое окно автомобиля.

Ранее 36-летний мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, а также за незаконный оборот наркотических средств на территории России. На момент совершения преступления злоумышленник был лишен водительских прав.

Материалы проверки переданы в Центральный РОСК Минска для дачи правовой оценки действиям фигуранта.

Центральный РУВД Минска напоминает, что за хулиганство, совершенное с применением оружия, других предметов, используемых в качестве оружия для причинения телесных повреждений, применением взрывчатых веществ, взрывных устройств или предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ, либо совершенного с угрозой их применения, при отсутствии признаков более тяжкого преступления (особо злостного хулиганства) предусмотрено наказание по ч.3 ст.339 УК. Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от 3 до 5 лет или лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.-0-