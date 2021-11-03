3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель пострадала в ДТП в центре Минска, сообщает БЕЛТА со ссылкой на предварительную информацию старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Центрального РУВД Минска Анастасии Цыбиной.

Водитель 1978 года рождения, управляя автомашиной "Мерседес", ехал по ул.Куйбышева в направлении пр.Машерова, а во встречном направлении двигалась автомашина "Рено", за рулем которой была 48-летняя водитель. Нарушив требования дорожного знака при повороте налево, "Рено" столкнулся с "Мерседесом". В результате ДТП женщина-водитель была доставлена в медучреждение. Проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает, что при управлении транспортным средством водитель должен быть внимателен и руководствоваться требованиями дорожных знаков. На пересечении улиц Киселева и Куйбышева установлен дорожный знак, запрещающий поворот налево на ул.Киселева с 6.00 до 23.00.-0-