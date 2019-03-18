Водитель предприятия из Волковыска присвоил более 400 л дизтоплива

18 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями выявили противоправную деятельность водителя одного из крупных предприятий Волковыска. Мужчина присвоил за год 430 л дизельного топлива на сумму более Br600, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Мужчина 1959 года рождения получил для заправки служебного автомобиля топливную карту. Однако не всегда солярка попадала в бак именно служебной машины. Водитель искажал информацию в путевых листах. Эту схему он использовал в течение года, присвоенное топливо пускал на личные нужды, рассказали в пресс-службе УВД.

Возбуждено уголовное дело.-0-