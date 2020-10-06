Водитель приговорен к 2 годам колонии-поселения за наезд на несовершеннолетнюю в Минске

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель приговорен к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в условиях колонии-поселения за нарушение правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение несовершеннолетней тяжкого телесного повреждения, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры города Минска.

Авария произошла в Минске утром 18 января 2020 года. Мужчина ехал на BMW 520 по улице Ваупшасова со стороны улицы Долгобродской в направлении улицы Радиальной. Скорость машины была около 82 км/ч при разрешенной на этом участке не более 40 км/ч. Несовершеннолетняя в момент ДТП переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии она получила тяжкие телесные повреждения, из-за которых не может вести обычный образ жизни: самостоятельно не передвигается, нуждается в постоянной помощи, реабилитации и наблюдении врачей.

В прокуратуре отметили, что водитель мог предотвратить ДТП и увидеть пешехода, если бы проявил большую внимательность и осмотрительность, ехал с разрешенной скоростью и своевременно ее снизил вплоть до остановки машины.

Обвиняемый признал вину в полном объеме и раскаялся. Кроме основного наказания, он также лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспортных средств, на 5 лет. Приговор суда вступил в законную силу.-0-