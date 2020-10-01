Водитель приговорен к 3,5 года колонии-поселения за ДТП на МКАД с погибшим и двумя пострадавшими

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Заводского района Минска вынес приговор по уголовному делу о дорожной аварии, в которой один человек погиб, а двое серьезно пострадали, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорсуда.

ДТП произошло вечером 14 ноября 2019 года. Обвиняемый за рулем автомобиля ВМW 750-IА ехал по правой крайней полосе движения по 15-му км МКАД со стороны проспекта Партизанского в направлении улицы Чижевских. Он не только не имел прав, но еще и превысил скорость до не менее 160 км/ч. Мужчина не справился с управлением - машину занесло, она наехала на металлическое барьерное ограждение, разделяющее встречные потоки транспорта.

Суд признал водителя виновным в произошедшем и назначил ему три года шесть месяцев лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии в условиях поселения. Кроме того, мужчина лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на пять лет.

Владелец автомобиля, как источника повышенной опасности, должен выплатить матери погибшего материальную компенсацию морального вреда - Br70 тыс.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.-0-