Водитель приговорен к 8 годам колонии-поселения за ДТП с двумя погибшими в Витебском районе

5 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Витебский областной суд вынес приговор водителю, из-за которого в ДТП погибли два пассажира, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника отдела прокуратуры области Виталий Сузанский.

Трагедия произошла 11 августа 2020 года на 257-м км дороги М3 Минск - Витебск. 29-летний водитель легковушки не справился с управлением, машину занесло, после чего она съехала в кювет и опрокинулась. От полученных травм 28-летний и 46-летний пассажиры скончались на месте происшествия.

Автотехническая экспертиза установила, что скорость движения машины в момент аварии была свыше 165 км/ч. В крови водителя обнаружили этиловый спирт в концентрации 2,48 промилле.

Суд приговорил обвиняемого к восьми годам лишения свободы в колонии-поселении. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на пять лет.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.-0-