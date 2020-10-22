Водитель рейсового автобуса пытался ввезти из Литвы коммерческую партию одежды

22 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Водитель рейсового международного автобуса пытался ввезти в Беларусь коммерческую партию одежды. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.

Автобус, следовавший по маршруту Каунас-Минск, белорусско-литовскую границу пересекал в пункте пропуска "Каменный Лог".

"При прохождении таможенного контроля водитель заявил, что не перемещает товары, подлежащие декларированию. Вместе с тем из-под капота автобуса извлечено два мешка, в которых находились предметы женской одежды европейского производителя: пальто, платья, блузки, костюмы, свитеры и другое", - рассказал в Гродненской региональной таможне. Стоимость товара составила около Br20 тыс.

Как пояснил 34-летний водитель, товар ему не принадлежит, перевозил он одежду якобы по просьбе неизвестного.

По выявленному факту Гродненской региональной таможней начат административный процесс, материалы направлены в суд для принятия решения. Санкция статьи предусматривает конфискацию незаконно перемещаемого через таможенную границу товара.-0-