Водитель рогачевского предприятия похитил 580 л дизтоплива

2 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОБЭП Рогачевского РОВД вывел на чистую воду водителя, который похитил 580 л дизтоплива, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

В середине июня 23-летний житель Рогачева устроился водителем на предприятие, которое занимается грузовыми перевозками. Молодой человек на самосвале перевозил песок и гальку. В июле парня отправили на работу в соседний Жлобинский район. Когда срок командировки подходил к концу, водитель создал излишек топлива в 180 л. Покупателя нашел быстро и продал солярку по рублю за литр.

Спустя время работника снова командировали - в Оршанский район. В этот раз молодой человек сэкономил и сбыл в два этапа 400 л солярки.

"После проведенной оперативниками ОБЭП РОВД проверки с горе-водителем трудовые отношения закончились. За неполные три месяца он совершил хищение 580 л дизельного топлива на сумму почти Br970", - рассказали в УВД.

Возбуждено уголовное дело. Ранее судимый фигурант частично возместил нанесенный предприятию ущерб.-0-