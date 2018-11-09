Водитель с 9-кратным превышением алкоголя устроил аварию в Гродно

9 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Водитель с 9-кратным превышением содержания алкоголя в организме устроил аварию в Гродно. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
На улице Советских Пограничников 8 ноября столкнулись двигавшиеся в попутном направлении "Фольксваген" и "Опель".
"Виновник аварии, 35-летний водитель "Фольксвагена", по его словам, выпил около 300 г водки. После чего немного поработал в гараже и решил на машине поехать домой. В какой-то момент перед столкновением его машину повело из правой полосы в среднюю", - рассказали в ГАИ региона.
Содержание алкоголя в организме виновника столкновения составило почти 2,9 промилле, что в 9 раз больше предельно допустимого значения.-0-
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