Водитель с шестикратным превышением алкоголя перевернулся на квадроцикле в Гродно

22 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Пьяный житель Гродно перевернул квадроцикл с пассажиром на городской магистрали. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Молодой человек поехал на квадроцикле на рыбалку на озере Юбилейное. И там решил выпить со случайным знакомым.

"За спиртным поехали в магазин по улице Суворова. Водитель купил себе бутылку водки, а знакомому - пива", - рассказали в ГАИ. После выпитого молодой человек повез приятеля домой на улицу Пестрака.

Поездка не была продолжительной. В районе развязки с проспектом Лебедева квадроцикл занесло. Он налетел на бордюр и опрокинулся. Ни водитель, ни пассажир не пострадали.

Фото NewGrodno

Содержание алкоголя в организме нарушителя превысило предельно допустимое значение в 6 раз.-0-