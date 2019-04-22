Водитель с шестикратным превышением алкоголя перевернулся на квадроцикле в Гродно

22 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Пьяный житель Гродно перевернул квадроцикл с пассажиром на городской магистрали. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Молодой человек поехал на квадроцикле на рыбалку на озере Юбилейное. И там решил выпить со случайным знакомым.
"За спиртным поехали в магазин по улице Суворова. Водитель купил себе бутылку водки, а знакомому - пива", - рассказали в ГАИ. После выпитого молодой человек повез приятеля домой на улицу Пестрака.
Поездка не была продолжительной. В районе развязки с проспектом Лебедева квадроцикл занесло. Он налетел на бордюр и опрокинулся. Ни водитель, ни пассажир не пострадали.
Содержание алкоголя в организме нарушителя превысило предельно допустимое значение в 6 раз.-0-
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