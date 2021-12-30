Водитель сбил пешехода в Бешенковичском районе и скрылся

30 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Бешенковичским районным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб пешеход. Об этом сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Трагедия произошла 29 декабря с 19.50 по 20.40 на 43-м км дороги Р113 Сенно - Бешенковичи - Ушачи в деревне Пятигорск вблизи дома №36. Неустановленный водитель сбил 33-летнего пешехода. Мужчина от полученных травм скончался, а водитель скрылся с места происшествия.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерь человека) УК. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе, кто находился за рулем. Следователи назначили необходимые экспертные исследования.

Для установления обстоятельств аварии и свидетелей следователи просят очевидцев трагедии откликнуться и сообщить им интересующие сведения. Это можно сделать по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области 8 (033) 399-80-44 (круглосуточно).-0-