Водитель сбил пешехода в Ивановском районе и скрылся

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ивановском районе водитель сбил пешехода и скрылся с места происшествия, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария случилась 20 сентября около 20.30 вблизи деревни Ляховичи. На 3-м км автодороги Н-481 Лясковичи - Достоево - Молодово - Бусса неизвестный сбил 39-летнего мужчину. Предположительно, сельчанин лежал на полосе движения автомобиля. Пешехода госпитализировали в реанимационное отделение Ивановской райбольницы, где, не приходя в сознание, он скончался.

Водитель с места происшествия скрылся. Сейчас устанавливается автомобиль и личность того, кто был за рулем в момент ДТП.

Свидетелей аварии просят позвонить в дежурную часть ГАИ по телефонам 23-62-62, 27-56-01 или 102.-0-