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14 декабря 2020, 14:10

Водитель сбил велосипедиста в Минском районе и скрылся - возбуждено уголовное дело

Фото из архива
Фото из архива

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возбуждено уголовное дело в отношении водителя, который скрылся с места ДТП в Минском районе, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

По данным следствия, 12 декабря около 17.45 35-летний пьяный водитель ехал на автомобиле Renault. Вблизи деревни Щербины на обочине дороги Минск - Молодечно - Нарочь он сбил велосипедиста, после чего скрылся. От травм 47-летний мужчина скончался.

Следователь, специалист ГКСЭ и сотрудники ГАИ осмотрели место происшествия, зафиксирована следовая картина, назначены экспертизы.

В отношении водителя Renault возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ранее он был неоднократно судим за вождение в нетрезвом состоянии.

Следователи просят очевидцев ДТП и граждан, обладающих информацией о происшествии, сообщить об этом по телефонам 8 (017) 302-54-69, 8 (029) 502-67-42.-0-

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