Водитель, сбивший вышедшую из трамвая девочку, приговорен к 2 годам с отсрочкой

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Советского района Минска вынес приговор водителю, по вине которого в ДТП пострадала маленькая девочка, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минского городского суда.

Обвиняемый днем 22 сентября 2020 года, управляя технически исправным автомобилем, ехал в направлении улицы Белинского со скоростью около 52 км/ч. Приближаясь к трамвайной остановке, он проявил невнимательность и неосмотрительность. В суде установили, что водитель мог заблаговременно видеть стоящий в зоне остановочного пункта трамвай с включенной световой сигнализацией и открытыми дверьми, а также девочку, однако не остановился и не уступил ей дорогу. В итоге автомобиль наехал на малолетнюю. Она получила тяжкие телесные повреждения.

Водитель авто признан виновным и приговорен к 2 годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на 2 года. В это время он обязан не менять места жительства без согласия органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного, не выезжать по личным делам на срок более одного месяца за пределы района (города) места жительства, периодически являться в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации.

Кроме того, мужчина лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 5 лет.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-