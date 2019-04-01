Водитель сдавал назад и наехал на пожилую брестчанку

1 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Пожилая женщина-пешеход погибла в результате ДТП в Бресте, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД облисполкома.
Несчастный случай произошел 30 марта около 11.10 на улице Менжинского. По предварительной информации, 58-летний житель деревни Щебрин выезжал задним ходом на автомобиле Kia Sportage со двора дома №7. Водитель наехал на 79-летнюю местную жительницу, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода. Женщину с тяжелыми травмами доставили в реанимационное отделение городской больницы №1, где она в 13.40 скончалась.
По факту ДТП проводится проверка.-0-
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