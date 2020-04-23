Водитель спровоцировал ДТП в Брестском районе, возбуждено уголовное дело

23 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском районе следователи выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб 25-летний мужчина. Такая информация опубликована в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

Авария произошла сегодня около 8.00. По данным следствия, за рулем автомобиля Renault находился 22-летний мужчина. Двигаясь по дороге Малорита - Медно - Знаменка, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ. В результате ДТП водитель ВАЗа скончался на месте происшествия. Водителя и двух пассажиров Renault с телесными повреждениями госпитализировали.

В отношении водителя Renault возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения) УК. Следователи продолжают осмотр места происшествия.-0-