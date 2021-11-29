Водитель столичного предприятия похитил более 390 л дизтоплива

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С использованием электронной карты водитель предприятия похитил более 390 л топлива, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудники ОБЭП Центрального РУВД Минска установили, что 35-летний водитель столичного предприятия, используя электронную карту, переданную ему для заправки закрепленного за ним служебного автомобиля, похитил более 390 л дизельного топлива.

В период с сентября по октябрь этого года задержанный на территории столичных автозаправок использовал топливную карту предприятия и неоднократно заправлял личные автомобили знакомых. Полученные в результате противоправной деятельности денежные средства он тратил на личные нужды.

Общий ущерб, причиненный предприятию, составил более Br800.

Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело по факту хищения топлива.-0-