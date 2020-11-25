Водитель строительной организации в Бресте вывез "налево" 114 т грунта

25 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте оперативники задержали водителя, который тайно вывозил грунт с предприятия, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук.

С одной из строительных площадок в Бресте стал пропадать грунт, который предназначался для засыпки котлована строящегося многоквартирного панельного дома. Оперативники ОБЭП Ленинского РОВД установили, что к хищению причастен 58-летний водитель этой же строительной организации. За 11 дней он присвоил 114 т грунта. Строительный материал мужчина вывозил на закрепленном за ним служебном автомобиле МАЗ и доставлял предпринимателю. О том, что грунт ворованный, заказчик не знал.

Водитель задержан. Он признал свою вину и возместили причиненный предприятию ущерб в полном объеме. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы. Как отметили в УВД, преступление стало возможным из-за отсутствия в организации контроля за передвижением водителей в рабочее время.-0-