Водитель, сжегший машину после ДТП в Пуховичском районе, приговорен к 7 годам колонии

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семь лет колонии общего режима получил водитель, который 12 апреля сбил в Пуховичском районе на пешеходном переходе женщину, скрылся с места происшествия, а затем сжег свою машину. Такая информация размещена на сайте Верховного суда, сообщает БЕЛТА.

Уголовное дело рассматривал суд Пуховичского района. Мужчина признан виновным по ч. 4 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средствам в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений) и по ч.3 ст.159 УК (оставление в опасности). "Обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима. Он также лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 5 лет", - проинформировали в ВС.

Кроме того, мужчине предстоит выплатить штраф в размере 100 базовых величин (одна БВ сейчас - Br25,5) и выплатить потерпевшей Br30 тыс. в качестве компенсации морального вреда.

Как сообщалось, ДТП произошло на автодороге М5 вблизи деревни Хозянинки. Пострадавшую женщину, 56-летнюю минчанку, госпитализировали в тяжелом состоянии. На момент аварии водитель, 40-летний житель Пуховичского района, был пьян. Чтобы скрыть следы преступления, он сжег свой "Ситроен" в лесном массиве.-0-