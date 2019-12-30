Водитель такси и 10-летняя девочка пострадали в ДТП в Бресте

30 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте при ДТП пострадала 10-летняя девочка, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД облисполкома.

Авария в заречном микрорайоне города произошла 29 декабря около 15.40. По предварительной информации, 61-летний брестчанин двигался на автомобиле "БМВ" по улице Сальникова. Проехав на запрещающий сигнал светофора, на перекрестке с улицей Махновича водитель столкнулся с автомобилем такси "Тойота" под управлением 39-летнего жителя областного центра.

В результате ДТП 10-летняя пассажирка "БМВ", ехавшая в бустере, и водитель такси получили травмы. Девочку госпитализировали в детскую областную больницу, мужчину - в травматологическое отделение центральной городской больницы. Проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает водителям о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения. "Любая спешка на дороге может обернуться проблемами со здоровьем или закончиться трагически. Водитель транспортного средства и его пассажиры должны быть пристегнуты ремнями безопасности. Особого внимания требует перевозка несовершеннолетних пассажиров: детей в возрасте до 12 лет необходимо перевозить с использованием специальных удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка", - отметили в ГАИ УВД.-0-