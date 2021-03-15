Водитель такси предъявил поддельное удостоверение - возбуждено уголовное дело

15 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Судебные эксперты Могилевского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз провели исследование водительского удостоверения Туркменистана, которое предъявил водитель такси. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УГКСЭ по Могилевской области Ирина Рачковская.

"В середине января в Могилеве сотрудник ГАИ УВД Могилевского облисполкома, составляя протокол об административном правонарушении в отношении водителя такси, который не пропустил пешехода, попросил предъявить документы. Водительское удостоверение Туркменистана на право управления транспортными средствами категорий А, В, С, предъявленное мужчиной, вызвало сомнение у сотрудника Госавтоинспекции. В ходе опроса водитель, житель указанной страны, признался, что три года назад заказал водительское удостоверение за пару сотен долларов США у своего знакомого соотечественника", - рассказала Ирина Рачковская.

Правоохранители изъяли бланк водительского удостоверения и направили экспертам Могилевского МРО ГКСЭ для проведения судебной технической экспертизы документов. Было установлено, что бланк изготовлен не предприятием, осуществляющим производство продукции данного вида, то есть является подделкой. Все красочные изображения бланка, включая голограммы, и изображения подписей выполнены способом струйной печати.

Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета по данному факту возбуждено уголовное дело.-0-