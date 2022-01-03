Водитель такси сбил девушку на переходе в Минске

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель сервиса "Яндекс.Такси" совершил наезд на девушку в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По предварительной информации, сегодня около 18.30 21-летний мужчина, управляя автомобилем "Фольксваген", двигался по ул.Притыцкого со стороны ул.Ольшевского в направлении пр.Пушкина и при повороте налево на ул.Берута совершил наезд на 22-летнюю девушку. Она переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.
В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения и была доставлена в учреждение здравоохранения.
На данный момент по факту произошедшего сотрудники отдела ГАИ Фрунзенского РУВД Минска проводят дополнительную проверку.
Госавтоинспекция напоминает, что при повороте налево или направо водитель обязан уступить дорогу пешеходам, которые пересекают проезжую часть по пешеходному переходу.-0-