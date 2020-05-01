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01 мая 2020, 14:54

Водитель такси в Витебске едва не сбила семью на переходе и пыталась скрыться от ГАИ

Фото из архива
Фото из архива

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель такси в Витебске едва не сбила семью на переходе и пыталась скрыться от ГАИ. Такая информация размещена на YouТube-канале УВД Витебского облисполкома, сообщает БЕЛТА.

"К ответственности будет привлечена 26-летняя жительница Витебска, которая накануне вечером игнорировала законные требования сотрудников Госавтоинспекции об остановке транспортного средства и устроила гонки по улицам города, пытаясь уйти от преследования", - сказала официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

В оперативно-дежурную службу 30 апреля около 19.00 поступило сообщение о том, что водитель такси, двигаясь на большой скорости по проспекту Черняховского, едва не сбила на переходе семью с ребенком в коляске. На установление машины и личности водителя были ориентированы наряды дорожно-патрульной службы. Внимание экипажа ГАИ привлек схожий по приметам автомобиль. Требование об остановке водитель проигнорировала, увеличила скорость и продолжила движение, неоднократно нарушая правила.

Автомобиль был заблокирован сотрудниками ДПС возле одного из домов на ул.Ленина.

В отношении женщины составлены административные протоколы за нарушение целого ряда требований и правил дорожного движения. Ее также доставили на медицинское освидетельствование на предмет наличия в организме алкоголя или запрещенных средств.-0-

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