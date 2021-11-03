3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель троллейбуса приговорен к 5 годам ограничения свободы за смертельный наезд на пешехода, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минска.

Государственное обвинение по уголовному делу поддержала прокуратура Фрунзенского района Минска.

В ходе судебного следствия установлено, что обвиняемый 6 июля 2021 года на улице Пимена Панченко в Минске, перепутав педаль тормоза и хода, выехал на пешеходный переход на красный сигнал светофора и наехал на пешехода, переходившую дорогу на зеленый сигнал светофора.

В результате ДТП женщине причинены тяжкие телесные повреждения, от которых она скончалась.

Водитель признал вину в полном объеме.

С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Фрунзенского района Минска вынес обвинительный приговор: 5 лет ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Он также лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на такой же срок.

С транспортной организации, являющейся собственником троллейбуса, суд взыскал в пользу супруга погибшей и ее четверых сыновей материальную компенсацию морального вреда.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-