Водитель украл у бизнесмена из Борисова крупную сумму и проиграл ее в казино

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель бизнесмена из Борисова украл у него крупную сумму денег и за два дня проиграл ее в казино, сообщили БЕЛТА в ГИОС Борисовского РУВД.

Вора изобличили сотрудники уголовного розыска Борисовского РУВД. Районным отделом следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере.

В апреле с заявлением о хищении в Борисовское РУВД обратился один из местных предпринимателей. Мужчина рассказал, что попросил своего работника, 24-летнего местного жителя, передать своему родственнику в Гомель $8 тыс. Парень работал в фирме водителем чуть более года, поэтому оснований не доверять ему не было. Вскоре стало известно, что деньги в Гомель не довезли, а водитель перестал выходить на связь. Спустя несколько дней машину бизнесмена нашли в одном из спальных районов города. Водитель вместе с деньгами исчез, а рабочий телефон выключил или выбросил.

На днях сотрудникам уголовного розыска удалось установить местонахождение подозреваемого: парень имел постоянную регистрацию в Борисове, однако после инцидента скрывался в Жодино. Задержали его в зале игровых автоматов. Молодой человек сознался в преступлении. Он рассказал, что, получив от своего начальника поручение доставить деньги, прикарманил их и уехал из Борисова. Похищенное он потратил за два дня в одном из столичных казино.

Борисовчанин заключен под стражу. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.-0-