Водитель уже ездил пьяным и был судим за угон - в Гродно расследуют ДТП, в котором погиб подросток

9 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно расследуется ДТП, в котором погиб 17-летний парень. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Инна Позняк.

УСК по Гродненской области расследует уголовное дело в отношении 24-летнего жителя Гродненского района, которое возбуждено по ч.4 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В ночь с 29 на 30 мая молодой человек вместе со знакомыми распивал дома спиртное. Когда алкоголь закончился, часть компании решила отправиться за добавкой в соседнюю деревню. На обратном пути Ford занесло, легковушка вылетела с дороги, врезалась в дерево. В машине помимо 24-летнего водителя были три пассажира. В результате 17-летний парень от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Еще двое - 14-летняя и 21-летний местные жители - были доставлены в больницу. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Выяснилось, что водитель не имел права управления. За руль он сел нетрезвым. Кроме того, ранее молодой человек был судим за кражу и угон, а также 17 раз привлекался к административной ответственности по линии ГАИ, в том числе дважды - за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Следователи совместно с сотрудниками ГАИ и специалистами ГКСЭ осмотрели место происшествия, назначены необходимые экспертные исследования. Водитель заключен под стражу.

Следователи выясняют причины и условия, способствовавшие совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.-0-