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Водитель в Чериковском районе похитил 1,5 т пшеницы

Происшествия 13.08.2019 | 10:25
Фото УВД Могилевского облисполкома
Фото УВД Могилевского облисполкома

13 августа, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Чериковском районе водитель вывез с территории зернотока полторы тонны пшеницы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

Местный житель перевозил с поля фуражную пшеницу. Работал в связке с комбайнером. Когда 5-тонный бункер комбайна наполнялся, зерно ссыпалось в кузов автомашины и перевозилось на зерноток, расположенный в агрогородке Езеры.

По словам исполняющего обязанности первого заместителя начальника Чериковского РОВД Павла Курса, вечером 9 августа грузовой автомобиль въехал на территорию зернохранилища. Приемщик взвесил груз на весах, сделал отметку в акте передачи. Затем водитель начал сгружать пшеницу в бурт, однако высыпал не все. После этого выехал с территории и направился в сторону собственного подворья. В кузове вез 1,5 т фуражной пшеницы стоимостью Вr450. Передвигался не по основной трассе, а проселочными дорогами, чем и привлек внимание сотрудников ГАИ.

По факту кражи в отношении водителя возбуждено уголовное дело. За кражу зерна ему грозит наказание до трех лет лишения свободы.-0-

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Теги
кража, МВД, Могилевская область, сельское хозяйство
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