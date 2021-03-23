Водитель в Минске сбил 11-летнего мальчика на пешеходном переходе

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель в Минске сбил мальчика на пешеходном переходе, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, сегодня около 9.10 на пересечении ул.Шаранговича с ул.Лобанка водитель автомобиля "Хонда" сбил 11-летнего ребенка. Мальчик пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Ребенок с травмами был доставлен в учреждение здравоохранения.

Госавтоинспекция напоминает: при повороте налево или развороте водитель обязан уступить дорогу встречному транспорту, движущемуся по равнозначной дороге прямо или направо, а также пешеходам. При подъезде к переходу необходимо быть предельно внимательным, снизить скорость, а при наличии пешеходов - остановиться и пропустить их.-0-