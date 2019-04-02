Водитель в Минске тушил тягач и получил ожоги

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель фуры в Минске получил ожоги при тушении загоревшегося тягача, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт МЧС.

Информация о загорании поступила спасателям сегодня ночью от сторожа автостоянки. Сотрудники МЧС прибыли к месту вызова через шесть минут - в тот момент кабина грузовика горела открытым пламенем. Водитель, пытаясь справиться с огнем самостоятельно, получил ожоги туловища, конечностей, лица. Его доставили в больницу.

Фото МЧС

В результате огнем повреждена кабина грузового автомобиля. Пожар локализован и ликвидирован подразделениями МЧС. Причина возгорания устанавливается, рассматриваемая версия - короткое замыкание электропроводки.-0-