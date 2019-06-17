Водитель внедорожника, столкнувшегося с "газелью" в Оршанском районе, приговорен к 6 годам

17 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Суд Оршанского района и Орши приговорил водителя внедорожника, который в августе прошлого года столкнулся в Оршанском районе с "газелью", к шести годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на пять лет. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА старший прокурор отдела по надзору за соответствием закону судебных решений по уголовным делам прокуратуры Витебской области Дмитрий Орехва.

Авария произошла утром 1 августа 2018 года. Со стороны Могилева по трассе М8 двигался автомобиль Toyota Land Cruiser под управлением 41-летнего жителя Бобруйска. В районе 175-го км автодороги грузовая "газель", принадлежавшая одной из торговых организаций Могилева, начала разворачиваться на трассе. В момент, когда машина стала перпендикулярно проезжей части, в район топливного бака врезалась Toyota, обе машины загорелись.

В результате ДТП одна пассажирка "газели" от полученных травм скончалась на месте. Водителя и вторую пассажирку госпитализировали с серьезными термическими ожогами. От полученных травм мужчина скончался на вторые сутки, женщина - через семь дней. Водителю и двум пассажирам Toyota Land Cruiser госпитализация не потребовалась.

Эксперты установили, что водитель внедорожника ехал со скоростью 128,3 км/ч при разрешенной 90. Перед аварией он необоснованно изменил траекторию движения и выехал на встречную полосу.

Приговор вступил в законную силу.-0-