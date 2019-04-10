Водителя автопоезда, сбившего в 2015 году в Витебске мальчика, обвиняют в нарушении ПДД

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель автопоезда, который в 2015 году в Витебске сбил мальчика, обвиняется в нарушении ПДД, сообщает БЕЛТА со ссылкой на отдел информации и связи с общественностью Следственного комитета.

Главное следственное управление завершило расследование уголовного дела. Установлено, что 20 августа 2015 года 51-летний водитель, управляя автопоездом в составе седельного тягача с полуприцепом, двигался по проспекту Московскому в Витебске. При повороте на регулируемом перекрестке частью полуприцепа наехал на 12-летнего мальчика, который на велосипеде пересекал проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. Подросток получил тяжкие телесные повреждения.

Проведен большой объем следственных действий, в том числе ряд следственных экспериментов. К материалам уголовного дела приобщены результаты экспертных исследований, проведенных ГКСЭ. Следователи установили, что водитель не проявил должной внимательности и не принял необходимых мер, чтобы исключить наезд.

Результаты расследования позволили квалифицировать действия водителя по ч.2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) УК. К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-