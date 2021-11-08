Водителя большегруза с 2,2 промилле алкоголя задержали на границе с Украиной

8 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Двух пьяных водителей большегрузных машин задержали в один день на территории Брестской области, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД облисполкома.

Около часа ночи на погранпереходе "Мокраны" сотрудники ОГАИ Малоритского РОВД остановили DAF с полуприцепом, который двигался в сторону Бреста. Фурой управлял 38-летний брестчанин с явными признаками алкогольного опьянения. Результаты медосвидетельствования показали 2,2 промилле алкоголя. На водителя составлен административный протокол за нетрезвое вождение, машина помещена на штрафплощадку.

Второй случай произошел утром в Ивацевичах. Внимание сотрудников милиции привлек грузовой автомобиль DAF с полуприцепом, который поехал под запрещающий знак по улице Черткова. Сигнал об остановке водитель фуры проигнорировал. Когда машину все же остановили, за рулем оказался нетрезвый 54-летний житель Березы. Медосвидетельствование определило у него 2 промилле алкоголя. На водителя составили два административных протокола.

С начала года на территории области зарегистрировано 28 ДТП по вине нетрезвых водителей, в которых 10 человек погибли и 25 получили травмы различной степени тяжести.-0-