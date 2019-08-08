Водителя фуры выбросило из кабины после ДТП: мужчина погиб

8 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Водитель фуры погиб в ДТП на трассе Минск-Гродно в Лидском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Авария произошла вечером 7 августа. Водитель легкового "Фольксвагена" при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущество "Вольво" с полуприцепом. "От удара грузовой автомобиль занесло. Кабина перевернулась. Водителя выбросило из салона", - отметили в ГАИ региона.
От полученных повреждений 29-летний мужчина скончался на месте аварии.-0-
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